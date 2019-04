Robert Habeck und die Grünen - Beredte Unantastbarkeit

Noch nie waren die Grünen in Umfragen so beliebt wie heute. Das liegt nicht nur am Richard-David-Prechthaften Sex-Appeal ihres Vorsitzenden Robert Habeck. Umweltpolitik steht gerade besonders bei der Jugend hoch im Kurs. Doch werden darüber andere Themen vernachlässigt?