Eine solche Situation, so hat es der Psychologe Stephan Grünewald, Bestsellerautor und Gründer des Kölner Rheingold-Instituts, zusammengefasst, erzeuge eine politische Sehnsucht nach einem kompetenten Krisenmanager. Einem Typus, wie er derzeit aber wohl von keinem der am 23. Februar zur Wahl stehenden Spitzenkandidaten verkörpert wird „Die Tatsache, dass sich die zerstrittenen Protagonisten der gescheiterten Ampelregierung wieder geschlossen zur Wahl stellen, sorgt für Kränkung und Wut“, so Grünewald, dessen Rheingold-Institut seit vielen Jahren darauf spezialisiert ist, mit tiefenpsychologischen Interviews ins Unbewusste der Deutschen vorzudringen.