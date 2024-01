Als im Oktober in Neukölln israelische Flaggen brennen und antisemitische Parolen skandiert werden, reagiert auch der dortige Imam auf die Ereignisse. Brutale Terroristen der Hamas hatten unschuldige Familien, Frauen, Männer und Kinder angegriffen, misshandelt, ermordet und verschleppt. Israel griff dann Gaza an. Der Imam predigt am darauffolgenden Freitag in seiner Moschee: Es sei nicht die Zeit, sich von Gefühlen hinreißen zu lassen, sondern der Vernunft zu folgen, sagte er laut Medienberichten. „Ich weiß, dass viele von euch Angehörige in diesem schrecklichen Krieg verloren haben und gemeinsam mit ihren Angehörigen und Freunden unermesslich leiden. Schrecklicherweise werden auf allen Seiten unschuldige Zivilisten immer Opfer der kriegerischen Auseinandersetzung.“ Das war’s, kein Bedauern des Terrors, keine Verurteilung der Angriffe.

Eine Woche später dann immerhin: „Jeder Jude soll sich hier in Sicherheit fühlen dürfen“, ruft der Imam an seine Gemeinde gerichtet, so berichtet es die taz. „Wir verurteilen die Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Berlin.“ Doch wieder nichts laut Wahrnehmbares zu Israel, nichts dezidiert zum Terrorismus. Und das ist kein Wunder. Der Imam heißt Mohamed Taha Sabri. Er ist kein Unbekannter. Er steht beispielhaft für die engen Verbindungen der deutschen Politik mit dem Islam und dem Islamismus. Auf der einen Seite wird Mohamed Taha Sabri eine Nähe zur Muslimbruderschaft nachgesagt. Dennoch dient er andererseits als Dialogpartner für die deutsche Öffentlichkeit, spricht mit Rabbinern und Pfarrern. Mit den Grünen diskutiert er sogar über Homophobie und Religionsfreiheit.