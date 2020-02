Aber das Lachen bleibt einem im Halse stecken, weil am Ende des Textes steht: „Aus all den genannten Gründen blieb mir also nichts anderes übrig, so zu handeln, wie ich es getan habe, um die notwendige Aufmerksamkeit zu erlangen.“ Weil dieser Mensch nach dem Verfassen seines Manifests ein Massaker unter unseren Mitbürgern anrichtete, an einem Februarabend mitten in Deutschland. Tobias R. tötete zehn Menschen, die meisten davon mit Migrationshintergrund, seine Mutter und schließlich sich selbst.