Herr Willmann, Sie haben die Fälle von strukturellem Rechtsextremismus im Kommando Spezialkräfte in Calw verfolgt. Was löst das bei Ihnen aus?

Es schmerzt mich in der Seele. Denn in meiner Verantwortung wurde die Truppe aufgebaut, sie war mein Augapfel. Und der Geist der Truppe war immer ein Thema.