Die Schnauze endgültig voll von Parteipolitik hatte Anke Domscheit-Berg im Juni 2014. Und das ausgerechnet auf dem Parteitag der Antiparteienpartei Die Piraten. In Halle war das, tief in Sachsen-Anhalt, dort, wo heute längst eine andere Protestpartei die Prozente einfährt, nicht mehr die jungen, wilden Verteidiger der freien Informationsgesellschaft. Mit Stichwörtern wie Liquid Feedback und Demokratie 2.0 wollten die Piraten damals dem Establishment eins auswischen; in einer modernen Netzpolitik sahen sie den Weg hin zu mehr demokratischer Beteiligung und Transparenz im politischen Betrieb.

Auch die Netzaktivistin Domscheit-Berg hatten sie damit geködert. „Du lebst wie eine Piratin, warum kommst du nicht zu uns?“, war der Satz, der die damals 44-Jährige 2012 zum Eintritt bei der angeblich so auf Transparenz bedachten Partei bewegte. Trotz aller Bedenken, die sie über die von Nerds und Hackern dominierte Männertruppe hegte. Trotz aller Abneigung gegen Parteien überhaupt, die sie mitbrachte als eine, die 21 Jahre jung war, als die SED-Diktatur 1989/1990 zusammenbrach.

