„Schöner Sommertag heute“, begrüßte Bundeskanzler Olaf Scholz die Journalisten. So wie man es zum Sitznachbarn im Freibad sagt, der zu dicht neben einem liegt, weil es so drangvoll eng ist; mit dem man aber eigentlich nicht sprechen möchte, schon gar nicht über Politik. In seiner anderthalbstündigen Sommerfragestunde auf Einladung der Bundespressekonferenz blieb der Regierungschef heute Mittag in Berlin stets freundlich und locker. Nur war Scholz eigentlich schon im Liegewiesen-Modus. Jede Frage brachte letztlich bei ihm doch nur eine abgespulte und abgewogene Antwort hervor. Lästig, solche Smalltalks. Lasst uns die Sonne genießen. Alles prima! „Das Land nimmt Fahrt auf!“ Wird schon! Sonnenbrille auf und weiter dösen.

Der Ferien-Scholz ist nicht der alte „Scholzomat“, der hölzern wirkt und steif. Der neue Sommerkanzler schmunzelt ständig, schaukelt mit dem Kopf, er ist wie früher der knallrote Kaugummi-Automat an der Hauswand: Es gibt immer eine süße Kugel, was immer man auch reinwirft. Das wurde besonders bei eben der Freibad-Frage deutlich. In Berlin wird das Columbiabad geschlossen, weil die Mitarbeiter Angst vor den randalierenden Jugendlichen haben. Was ist da los? Antwort Scholz: „Freibad ist Lebensqualität“. Nachfrage: Gibt es Integrationsprobleme, weil hier oft junge Männer mit Migrationshintergrund randalieren. Antwort: „Die Leute verhalten sich nicht richtig, das dürfen wir nicht dulden.“