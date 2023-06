Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wer sich noch an Anne Wills gefällige Interviews mit Angela Merkel erinnert, weiß Sandra Maischbergers kritischen Fragestil zu schätzen. In ihrer 45-Minuten-Spezialsendung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch über den Krieg in der Ukraine und über die Gegenwart und Zukunft Deutschlands sah dieser gleich mehrfach nicht besonders souverän aus.

So ließ sich Scholz von Maischberger fast dazu drängen, auf seinen persönlichen Inflationsausgleich von rund 3000 Euro, der ihm vermutlich nach einer Tarifvereinbarung für den öffentlichen Dienst zusteht, zu verzichten. Nachdem sie ihn erst dazu brachte zuzustimmen, dass sie beide solches Geld nicht nötig hätten, sagte Scholz zu: „Ich werde das verwenden für gute Zwecke.“