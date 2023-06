Der politische Hauptstadtbetrieb nähert sich einigermaßen quälend der Sommerpause; diverse jahreszeitliche Empfänge von Parteien, Landesvertretungen und Institutionen finden dieser Tage beinahe mehr Aufmerksamkeit als das parlamentarische Tagesgeschäft. So wurde gestern Abend beim traditionellen NRW-Fest in Berlin von angerückten Fernsehteams sehr genau darauf geachtet, was sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zur Begrüßung der Gäste so einfallen lassen würde – und wie er sich dabei gegenüber seinem ebenfalls anwesenden Parteichef Friedrich Merz positioniert.

In dieser Hinsicht war jedenfalls Entwarnung angesagt: Wüsts Worte waren an Harmlosigkeit kaum zu überbieten, was natürlich am letztlich unpolitischen Rahmen der Veranstaltung lag. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die inzwischen mehr oder weniger offen ausgetragene Rivalität zwischen dem nordrhein-westfälischen Regierungschef und dem Unionsfraktionsvorsitzenden im Bundestag geeignet ist, der deutlich angeschlagenen Ampelkoalition vor dem Sommerloch wieder Aufwind zu verschaffen. Denn plötzlich richtet sich alle Aufmerksamkeit nur noch auf den dräuenden Streit zwischen Merz und Wüst wegen der Kanzlerkandidatur. Olaf Scholz ist derweil der lachende Dritte und kann süffisant darauf verweisen, dass bei der Opposition die Dinge so rund nun auch wieder nicht laufen.

„Ohne Sicherheit keine Freiheit“

Heute Vormittag dann ein letzter großer Schlagabtausch vor der parlamentarischen Sommerpause zwischen den politischen Antagonisten – und zwar dort, wo er hingehört: im Deutschen Bundestag. Der Bundeskanzler machte mit seiner Regierungserklärung den Aufschlag. Und angesichts all der zurückliegenden Misslichkeiten (insbesondere im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz, vulgo „Heiz-Hammer“) gelang ihm das recht souverän. Gleich zu Beginn seiner knapp halbstündigen Rede erinnerte Scholz daran, dass es die wichtigste Aufgabe eines Staates sei, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, „denn ohne Sicherheit keine Freiheit“. Damit war auch schon der Bogen zum Ukrainekrieg geschlagen: Das von Russland überfallene Land könne weiterhin und „so lange wie nötig“ mit ziviler und militärischer Unterstützung der Bundesrepublik rechnen: Hilfsmittel im Umfang von 16,8 Milliarden Euro seien bisher zur Verfügung gestellt worden; damit belege Deutschland weltweit den zweiten Platz.

Scholz rühmte die jüngst vorgestellte Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik als einen wesentlichen Schritt hin zu einer integrierten Verteidigungsfähigkeit und stellte eine Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato in Aussicht – allerdings erst im nächsten Jahr. Dennoch gelte: „Auf Deutschland ist Verlass“, so Scholz, der diese apodiktische Ansage mit diversen Beispielen zu untermauern suchte. Er erwähnte unter anderem einen „besseren Schutz der Unterwasser-Infrastruktur“ (was nach der immer noch unaufgeklärten Sprengung von Nord Stream 2 durchaus dringlich erscheint), appellierte an den türkischen Präsidenten Erdogan, sich einem Nato-Beitritt Schwedens nicht länger zu widersetzen – und hob die Bedeutung des deutsch-französischen (und des deutsch-amerikanischen) Verhältnisses hervor. Ebenfalls machte Scholz darauf aufmerksam, dass ein Beitritt der Ukraine zum westlichen Verteidigungsbündnis ausgeschlossen sei, solange das Land einen militärischen Konflikt austrage.

China als heißes Eisen

Verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit richtete der Bundeskanzler auf die Beziehungen zu China, natürlich vor dem Hintergrund der aktuell erfolgten Regierungskonsultationen. Peking müsse seinen Einfluss in Moskau zur Beendigung des Kriegs nutzen, wobei „ein bloßes Einfrieren des Konflikts keinen Frieden bringt“. Mit Blick auf die Wirtschaft betonte Scholz ausdrücklich, dass ein Abkoppeln Deutschlands von China nicht angestrebt werde; es gehe lediglich um ein „De-Risking“ – also um eine Ausgestaltung der Wirtschaftsbeziehungen dergestalt, dass keine einseitigen Abhängigkeiten entstehen. Die coronabedingte Lieferkettenproblematik dient hier als warnendes Beispiel. In jedem Fall müsse Europa seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, etwa durch eine Reform der Beihilferegelungen.

Auch auf das Thema Migration kam Scholz relativ ausführlich zu sprechen. Hier lobte er erwartungsgemäß den jüngst getroffenen Luxemburger Kompromiss der EU-Innenminister als „historisch einzigartig“, weil damit die Handlungsfähigkeit Europas auch bei einem umstrittenen Thema unter Beweis gestellt worden sei (wobei, und das erwähnte der Bundeskanzler nicht, in der Vergangenheit insbesondere Deutschland als Quertreiber auftrat). Die Bundesrepublik würde wegen „Luxemburg“ nach Scholzens Überzeugung in Sachen Zuwanderung jedenfalls eine merkliche Entlastung erfahren, weshalb er sich für eine Umsetzung der entsprechenden Punkte (Verfahren an den EU-Außengrenzen, Verteilungsmechanismus, Abschlagszahlung für aufnahmeunwillige Länder) „aus Überzeugung“ einsetzen werde.

Friedrich Merz konterte im unmittelbaren Anschluss an Scholzens Regierungserklärung in seiner Rolle als Oppositionsführer. Auffällig war, dass der Unionsfraktionschef mit keinem Wort auf die Migrationspolitik der Ampel einging. Tatsächlich haben CDU und CSU erkannt, dass sie auf diesem Feld keinen Blumentopf zu gewinnen haben. Jedenfalls nicht, ohne Ex-Kanzlerin Angela Merkel in Verruf zu bringen, die bekanntlich die Schleusen einst geöffnet (beziehungsweise nicht geschlossen) hatte – und damit letztlich den Niedergang zumindest der Christdemokraten eingeleitet hatte. Eine migrationspolitische Kehrtwende zu fordern, würde deshalb das Eingeständnis schwerer eigener Fehler aus der Vergangenheit bedeuten. Also beschweigt man das Thema inzwischen lieber ganz (und überlässt es leichtsinnigerweise der AfD, ihr Süppchen darauf zu kochen).

Merz: „belehrende Außenpolitik“

Merz beließ es deshalb dabei, die von der Ampel-Regierung ausgearbeitete nationale Sicherheitsstrategie zu kritisieren – insbesondere, weil diese weder mit Frankreich noch mit den deutschen Bundesländern abgestimmt worden sei. Auch fehle eine Positionierung hinsichtlich Chinas, welches sich immer deutlicher als aggressiver und repressiver Staat erweise. Scholz weiche zurück „vor der Anmaßung der chinesischen Staatsführung“, so Merz, der von der Bundesregierung einen Abschluss des Mercosur-Handelsabkommens mit Südamerika einforderte. Einen Seitenhieb verpasste Merz der Bundesaußenministerin von den Grünen, der es bei ihrer jüngsten Reise nach Brasilien nur um schöne Fotos gegangen sei. Ansonsten betreibe Baerbock eine „belehrende Außenpolitik“, die mehr Schaden anrichte, als Nutzen zu stiften. Merzens Fazit über die jüngste Performance der Ampel-Koalition: Deren interne Streitigkeiten übertrügen sich auf ganz Europa.

Fazit des parlamentarischen Schlagabtauschs: inhaltlich keine brillante, aber immerhin eine leicht überdurchschnittliche Debatte. Allerdings dürften weder Scholz noch Merz mit ihren Redebeiträgen aus ihrer beider Problemlagen herausgefunden haben. Der Bundeskanzler geht als geschwächter Regierungschef in die Sommerpause, der CDU-Vorsitzende wiederum als geschwächter Oppositionsführer, dem offenbar die Kanzlerkandidatur streitig gemacht werden soll. Note: unbefriedigend.