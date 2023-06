Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

CDU-Chef Friedrich Merz will keine Kanzlerkandidaten-Debatte. „Wir haben eine Entscheidung im Spätsommer 2024 zu treffen, und bis dahin befassen wir uns nicht mit Personalspekulationen, sondern mit Themen“, sagte er am Sonntagabend im ZDF. Allerdings kann man in einem meinungsfreien Land Debatten bekanntlich nicht verbieten, noch nicht einmal innerhalb der eigenen Partei gelingt das Parteichefs in der Regel. Jedenfalls dann nicht, wenn die Debatte interessierten Menschen mit politischem Gewicht auf den Nägeln brennt.

Wenn ein Landesparteichef und Ministerpräsident des größten Bundeslandes sich nicht offen, aber doch kaum missverständlich als Kandidat gegen den Parteichef ins Spiel bringt, ist dieser Meinungskampf unwiderruflich eröffnet. Merz selbst hat letztlich ja auch den Fehdehandschuh seines Parteifreundes aufgenommen, indem er seinerseits eine Spitze gegen Wüst setzte: Die Unzufriedenheit in den Bundesländern, „auch leider in Nordrhein-Westfalen“ mit der dortigen Landesregierung, sei fast genauso groß wie mit der Bundesregierung. Sein Pseudo-Ukas der Nichtbefassung ist außerdem selbst schon als taktisches Mittel zur Verteidigung seines eigenen Primats als CDU-Kanzlerkandidat zu begreifen. Denn je weniger diskutiert wird, desto klarer ist natürlich, dass der Parteivorsitzende den Vortritt hat.