Die Pressereferenten in der Düsseldorfer Staatskanzlei dürften gut beschäftigt gewesen sein in den vergangenen Tagen. Ihr Chef, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, hat mit einem Gastbeitrag am Donnerstag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einem Interview am Freitag in der Rheinischen Post, deren Aussagen weitestgehend übereinstimmen, ein öffentliches Signal an zwei Empfängergruppen gesendet. Nämlich an die eigene Partei und an die Grünen.

Parteiintern signalisiert er – formaler Anlass ist die aktuelle Diskussion des neuen Grundsatzprogramms der CDU – eine Bekräftigung der Botschaft, die er schon durch die Verleihung des Staatspreises an Ex-Kanzlerin Angela Merkel an deren Anhänger sendete: Ich bin Merkels einzig wahrer Nachfolger in Geist und Tat, mit mir geht es euch nicht an den Kragen, im Gegenteil, ihr könnt mit mir auch in Berlin an die Fleischtöpfe der Macht zurückkehren. Die zweite Botschaft an die Grünen lautet: Mit mir könnt ihr demnächst viel leichter eure Agenda durchsetzen als mit Friedrich Merz.