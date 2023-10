So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Die Migrationspolitik ist längst zum Zankapfel der Republik geworden und auch zu einer existenziellen Bedrohung der SPD. Nach den Wahlerfolgen der AfD in Bayern und Hessen sowie den krachenden Niederlagen der Sozialdemokraten versucht der Kanzler, mit "Härte" die Deutungshoheit über seine Politik zurückzugewinnen. Hört man sich im Umfeld des Kanzlers um, will niemand etwas von einer „Kehrtwende“ wissen. Scholz habe schon immer so gedacht, verfolge eine lange strategische Linie. Das soll zum Beispiel eine Grundsatzrede aus dem Jahr 2014 belegen, die der heutige Kanzler als damaliger Erster Bürgermeister Hamburgs gehalten hat.

Und tatsächlich, man kann darin Sätze finden, die sich von denen im Spiegel-Interview im Grunde nicht unterscheiden. Diese zum Beispiel: „Völlig offene Grenzen nach Europa hätten Konsequenzen (…). Deutschland könnte kein Sozialstaat mehr sein (…), weil der Sozialstaat nicht grenzenlos jedermann unterstützen kann und schon gar nicht auf dem heutigen Niveau.“