Olaf Scholz, Erster Kandidat für den Vorsitz in der SPD, hat sich in den vergangenen Tagen in einem Gespinst aus Wahrheiten und Unglaubwürdigkeiten verheddert wie unsereins seinerzeit beim Gummihupf mit den Mädchen auf dem Schulhof. Zu betrachten am Sonntagabend von einem Millionenpublikum bei Anne Will. Zur Erklärung seiner Kandidatur führt Scholz abermals an, dass er es nicht mehr mitansehen konnte, was sich im Zuge der Kandidatensuche da abspielte.