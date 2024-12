Traditionen aufrecht zu erhalten, das ist nicht selten eine Bürde. Am einfachsten haben es zum Jahreswechsel noch die öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Sketch „Dinner for one“, der aus unerfindlichen Gründen weiterhin zum festen Programm des Silvestertags gehört: einfach aus dem Archiv ziehen und abnudeln. Tatsächlich wurde diese Vorgehensweise auch schon mit der Neujahrsansprache eines deutschen Bundeskanzlers versucht, doch führte dies im Jahr 1986 zu einem kleinen Skandal. Dabei hatten anfangs gar nicht so viele Zuschauer bemerkt, dass tatsächlich Helmut Kohls besinnliche Worte von Vorjahr ausgestrahlt worden waren. Was wohl daran liegen muss, dass die Erwartungen an dieses Format im allgemeinen eher gering sind: Ein echter Neuigkeitswert verbietet sich geradezu, die Leute sollen ja nicht aus ihrer feiertäglichen Gemütlichkeit gerissen werden. Daher rührt wohl auch die Beliebtheit von Miss Sophie und ihrem Butler: „The same procedure as every year, James.“

„Scholz wirbt trotz Krisen für Zuversicht“ Das selbe Prozedere wie im vergangenen Jahr: Dieses Motto gilt in leicht variierter Form auch für Neujahrsansprachen deutscher Regierungschefs. Wobei anzumerken wäre, dass es bis zum Jahr 1969 noch dem Bundespräsidenten oblag, seinem Volk am Silvesterabend Mut zuzusprechen und Hoffnung auf die Zukunft zu geben – die Kanzler hatten sich bis dahin mit dem Weihnachtstermin zufrieden zu geben. 1970 also erstmals der Rollentausch, inhaltlich hängen geblieben ist trotzdem nichts. Zu Zeiten von Angela Merkel war die Rede allerdings immer schon am Morgen des 31. Dezember in voller Länge abrufbar gewesen, im Kanzleramt des Olaf Scholz scheint man vorab exklusiv die Deutsche Presse-Agentur versorgt zu haben. Jedenfalls rekurrieren sämtliche Medien auf eine Meldung der dpa unter dem Titel „Scholz wirbt trotz Krisen für Zuversicht 2025“. Als Stichwörter werden genannt: „Jahreswechsel, Bundesregierung“.