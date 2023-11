Diese eine Klippe hat der smarte Hoffnungsträger, der qua Alter noch Mitglied in der Nachwuchsorganisation ist, in CDU-Manier gemeistert, ganz wie die Altvorderen. Wenn in komplizierten Zeit Kampfkandidaturen drohten, wurde zu gern einfach die Zahl zur Verfügung stehender Posten erhöht. So stieg schon Hagel-Vorgänger Thomas Strobl 2012 zum Merkel-Vize auf. Jetzt wird auf gleiche Weise mit Nicole Razavi eine Weggefährtin des letzten schwarzen Ministerpräsidenten Stefan Mappus (2010-2011) in die engste Parteispitze aufsteigen.