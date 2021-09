Es kommt nicht oft vor, dass der WDR eine Welle der Solidarität erfährt. Europas größter TV- und Radiosender ist der Lieblingsfeind der Gegner des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Sie lassen keine Gelegenheit aus, um ihm Linkslastigkeit, Verschwendung von Gebührengeldern und eine überbordende Bürokratie vorzuwerfen. Umso überraschter dürfte WDR-Intendant Tom Buhrow gewesen sein, als er am Montag den offenen Brief las, den 385 Journalisten, Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler im Internet veröffentlichten. Es war eine Solidaritätsadresse an Nemi El-Hassan.

Jene deutsch-palästinensische Journalistin, die eigentlich zum Oktober die Moderation des WDR-Wissenschaftsmagazin „Quarks“ übernehmen sollte. Der WDR hatte diese Personalie jedoch nach massiven Antisemitismus-Vorwürfen vorläufig auf Eis gelegt. Zu unrecht, rügten die Unterzeichner des Briefes – darunter viele Vertreter des linken Twitter-Flügels wie die Publizistin Caroline Emcke oder der Pianist Igor Levit. Von einer rechten Hetz- und Hass-Kampagne von Bild und der AfD gegen El-Hassan war darin die Rede. Die Unterzeichner appellierten an den WDR, „die Entscheidung über die Moderation der Sendung ,Quarks‘ auf Basis ihrer Qualifikationen und ihrer heutigen Position zu treffen“ und die Zusammenarbeit mit ihr wieder aufzunehmen.

Sorge um die Debattenkultur

Von „rassistischen Untertönen“ war die Rede und von einem Islamismus-Vorwurf, der an den Haaren herbeigezogen worden sei – oder genauer gesagt am Kopftuch, das El-Hassan aber schon 2019 abgelegt hat. Begründet wurde die Forderung nach ihrer Wiedereinstellung mit dem Hinweis auf die „Debattenkultur“. Die, so heißt es in dem Brief, gerate unweigerlich in Gefahr, wenn kein Platz mehr sei für das Eingeständnis von Fehlern, aus denen man gelernt habe.

Nemi El-Hassan, das Opfer einer rechten Diffamierungskampagne? Dieses Narrativ enthält gleich zwei Totschlag-Argumente, die genau den Tatbestand erfüllen, den sie kritisieren.

1.) Der Feind steht rechts, es sind die Bild und die AfD. Beide hatten der Journalistin Antisemitismus vorgeworfen und die Frage aufgeworfen, ob jemand, der am al-Quds-Tag mit militanten Israel-Hassern auf die Straße geht und eine vom Verfassungsschutz beobachtete Moschee besucht, ein renommiertes Wissenschaftsmagazin moderieren sollte. 2.) Eine Debatte lebt von Pro und Contra. Wenn die Unterzeichner aber pauschal alle Argumente als „diffamierend“ und „denunziatorisch“ darstellen, die nicht ins eigene Weltbild passen, wie glaubwürdig ist dann ihre Sorge um die Debattenkultur?