Miesmacher und Pessimisten müssen jetzt stark sein: Wieder einmal scheint nämlich wahr zu werden, was vor über zwei Jahren bereits all jene orakelt haben, die unentwegt ins Dunkle zielen, nur um dann ab und an auch mal ins Schwarze zu treffen: Die Maskenpflicht, seit den Anfangstagen der Pandemie heiß umkämpft und mit großer Leidenschaft diskutiert, scheint auch im kommenden Herbst wieder in den Instrumentenkoffer zur Pandemiebekämpfung hineingelegt zu werden. Und das nicht einmal unmittelbar aufgrund des im Herbst zu erwartenden Anstiegs der Corona-Infektionszahlen; die Pflicht zur Mundbedeckung wird aktuell eher wegen anderer Atemwegserkrankungen diskutiert, darunter der jährlich wiederkehrenden Influenza.

„Wir haben die Sorge – und das sagen auch die Mediziner –, dass wir eine heftige Influenza-Saison, also Grippe-Saison bekommen werden“, sagte am Montag etwa FDP-Fraktionschef Christian Dürr und leitete aus dieser H1N1-Kaffeesatzleserei eben auch die mögliche Wiedereinführung der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Schutzmaske ab: „Das ist unter Umständen noch relevanter diesen Winter als die Corona-Situation, die zum Glück ja im Griff ist“, so Dürr gegenüber Bild-TV.