Der Gau aus Söders Sicht aber wäre es, wenn die CSU in Bayern abermals ein historisch schlechtes Wahlergebnis erreichte wie schon bei der Landtagswahl 2018. Wenn sie also abermals deutlich unter 40 Prozent bliebe und obendrein viele Direktmandate an die Grünen verlöre. Das könnte durchaus so kommen. Denn die Ausgangslage der CSU wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die Freien Wähler bei der Bundestagswahl vor allem in Bayern Jagd auf Unionswähler machen.