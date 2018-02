So erreichen Sie Christoph Wöhrle:

Christoph Wöhrle ist freier Journalist und lebt in Hamburg.

Erst als er die Hände faltet, ist er wirklich im Lokal angekommen. Fast wie ein Betender, die Finger ineinander verschlungen, sitzt der SPD-Bundestags­abgeordnete Axel Schäfer an einem Teakholztisch mit Marmorplatte im Berliner Café Einstein. Gleich die erste Frage gefällt ihm: Was es denn 2018 bedeute, ein Linker zu sein? Die Antwort allerdings hat etwas von Runterbeten, führt der 65-jährige Schäfer doch einen Dreiklang an, der daherkommt wie das Bekenntnis eines linken Wanderpredigers: „Unverändert: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität.“

Vielleicht ist das „Unverändert“, das Klammern an die alten Werte, der Grund für die fehlende Machtperspektive. Deutschland hat keine linke Mehrheit mehr, weder im Parlament noch im Volk. Die drei linken Parteien sind intern und wechselseitig zerstritten. Das Personal ist führungsschwach, es fehlt an Visionen und echten Identifikationsfiguren. Rot-Rot-Grün, von den Anhängern als R2G abgekürzt, ist von der Macht so weit weg wie die Arktis vom Äquator. Der linke Aufschlag ist zur Utopie geworden.

