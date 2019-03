So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Es muss an ihrem Lächeln liegen. Dieses Lächeln erreicht nicht ihre Augen. Es ist ein Lächeln für die Kamera. Sie kann es nach Belieben an- und ausknipsen. In der Welt der Politik, die immer noch überwiegend von Anzug-und-Schlips-Trägern regiert wird, darf seine Wirkung nicht unterschätzt werden. Dieses Lächeln nimmt Angriffen auf den politischen Gegner die Härte, und man darf sich Linda Teuteberg, 37, als eine Frau vorstellen, die genau weiß, wie sie diese Waffen einsetzen muss.

Teuteberg ist Obfrau im Innenausschuss und migrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie ist noch relativ neu im Bundestag, aber ihr Gesicht ist schon bekannt. Es strahlt Kühle und professionelle Distanz aus, und es taucht immer dann im Fernsehen auf, wenn sich SPD und Union wieder über Abschiebungen oder Zuwanderung streiten. Linda Teuteberg streut dann Salz in die Wunden der Groko. Lächelnd sagt sie Sätze wie: „Es gibt kein Asylrecht ohne Abschiebungen.“

