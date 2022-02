Europa erlebt soeben den größten Truppenaufmarsch seit dem 2. Weltkrieg. An der ukrainischen Ostgrenze sind nach Angaben westlicher Geheimdienste bis zu 150.000 russische Soldaten in Stellung gegangen. In Belarus halten nach Nato-Schätzungen bis zu 30.000 russische Soldaten Manöver nahe der polnischen und ukrainischen Grenze ab. Und Einheiten der Nord- und der Ostseeflotte sind in den letzten Tagen ins Schwarze Meer eingelaufen, um dort gemeinsam mit der russischen Schwarzmeerflotte Übungen abzuhalten.

Gleichgültig, ob Putin diese Kulisse tatsächlich nur als Drohkulisse aufbaut, ob er eine regionale Annexion der Separatistengebiete östlich des Dnjepr plant, eine Landbrücke zur Krim oder – dafür allerdings dürfte der bisherige Aufmarsch nun auch wieder ausreichen – eine Großinvasion der Ukraine an allen Fronten: Allein schon die außenpolitische und militärische Geste ist inakzeptabel – wie immer sich der Konflikt aus Sicht der jeweiligen Parteien im Detail darstellen mag.