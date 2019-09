Als die „Sea Life 3“-Kapitänin Carola Rackete jüngst im ZDF ein Interview gab, trug sie ein grünes T-Shirt mit einem stilisierten schwarzen Stundenglas. Es handelte sich um das Logo der Protestbewegung „Extinction Rebellion“. Dasselbe Logo klebt derzeit vielhundertfach auf Berlins Laternenpfählen und Straßenleuchten. Darunter stehen Sprüche wie „Wir sind am Arsch“, „Klimakatastrophe = Massenmord“ oder „Hope dies, Action begins“. Es handelt sich bei „Extinction Rebellion“ um eine klimaapokalyptische Endzeitbewegung, die zum Gesetzesbruch aufruft, um die Erde zu retten. Davon kündet eine soeben erschienene Selbstdarstellung unter dem Titel „Wann wenn nicht wir“: ein Buch, so dumm, dass es frösteln macht. Und erschreckend aufschlussreich.

„Wenn anderswo in Europa Revolutionen stattfinden, gibt es in Deutschland Jugendbewegung.“ Der kluge Satz des Literaturwissenschaftlers Gert Mattenklott stammt aus dem Jahr 1997. „Die Jugendbewegung“ – Mattenklott meinte jene des beginnenden 20. Jahrhunderts – sei „in ihren Inhalten und Formen in erster Linie eine Schüler- und Studentenkultur, keine von Lehrlingen und Angestellten. Daher die stabile Fixierung an bürgerliche Pathosformeln.“ Damit ist viel ausgesagt über den heutigen deutschen Schulboykott namens „Friday for future“, der über Metropolen und Gymnasien nicht hinausgelangt. „Extinction Rebellion“, entstanden 2018 in Großbritannien, will mehr. Wie es im „Handbuch“ gleich zu Beginn heißt: „Wir sehen düsteren Zeiten entgegen. (…) Wir steuern unaufhaltsam auf die Katastrophe zu – wenn wir nicht sofort und entschieden handeln. (…) Der Kollaps des Klimas hat begonnen. (…) Es ist Zeit zu handeln! WIR handeln! Wir können nicht anders!“

Handbuch zur Weltentscheidungsschlacht

Ein Furor des Unbedingten spricht aus dem Buch. Hier haben sich Stimmen versammelt, die dem Grundsatz, wonach Not kein Gebot kenne, viele, viele Strophen widmen. So bilden die 35 Beiträge einen traurigen, monotonen Chor, einen denkbar schlicht vertonten, aber radikal gemeinten Dualismus. Es gibt hier immer nur das Gute und das Böse, nichts dazwischen. Jede Tat, jede Entscheidung kann verworfen sein oder aber gesegnet von „Mutter Erde“. So treffen laut diesem Handbuch zur Weltentscheidungsschlacht um das Klima aufeinander: „Korrumpierte, untaugliche Institutionen“ versus „Wir“; „die herkömmliche Politik“ versus „die Fakten“; das „toxische System“ versus „die Wissenschaft“; „der Kapitalismus“ versus „die Wahrheit“; der „globale Markt“ versus die „Erdendemokratie“; „üble politische Kräfte“ versus „Wahrhaftigkeit“. Nahezu jede Erscheinung, jeder Konflikt der belebten Welt wird aus ein und demselben Grund erklärt, dem „Klima- und Umweltnotstand.“ Sogar wenn eine „Transperson“ sich unterdrückt fühlt, gibt es einen direkten Zusammenhang mit dem „Ökozid“: apokalyptischer Monismus in Reinkultur.

Wer im 21. Jahrhundert ganz ungebrochen und undifferenziert die Wahrheit, die Fakten, die Wissenschaft als letzte Instanzen aufruft, als handelte es sich um monolithische Blöcke, die alle nur die eine politische Nutzanwendung zulassen, der steckt mental in der Vormoderne. Dieses Handbuch ist Flagellantenlektüre. Es will die Bande innerhalb der Klimagemeinde festigen und ihr neue Anhänger zuführen – um den Preis freilich, dass im Übermaß selbstherrlich hinausposaunter Gewissheiten das Ferment aller Aufklärung stirbt: der Zweifel.

Alarmismus gebiert auch hier

Und so lesen wir in düsterem Triumphalismus: „Die Zeichen sind laut und deutlich“, ja „kristallklar“, und „Extinction Rebellion“ sei auch „klar, dass die Polizei weiterhin strukturell rassistisch, ungerecht und gewalttätig ist“. Selbst der Zeitpunkt der planetaren Katastrophe zeichne sich ab. „Ich vermute“, heißt es, „dass innerhalb der nächsten zehn Jahre in den meisten Ländern der Welt in irgendeiner Form ein gesellschaftlicher Zusammenbruch stattgefunden haben wird.“ An anderer Stelle wird die Frage gestellt, „ob wir in zehn Jahren noch Aperol Spritz trinken oder mit einer Karawane nach Sibirien wandern werden, um uns in Sicherheit zu bringen.“ Alarmismus gebiert auch hier, was er abzuwehren meint: eine Vernarrtheit in den Untergang. Der Totenkopf ziert Aufkleber von „Extinction Rebellion“, ein Totenkopf beendet viele Beiträge im Buch. Hier spricht die Gruft.

Was soll an der Oberfläche getan werden, um zu verhindern, was eigentlich nicht mehr verhindert werden kann, die „Klimakatastrophe“? Man müsse „das System“ angreifen, herausfordern, lahmlegen, vor allem durch Straßen- und Brückenblockaden. „Eine Verkehrsader zu blockieren ist gut, mehrere zu blockieren verursacht größere Störungen – deshalb solltet ihr die Orte der Blockaden danach auswählen, wo sie maximale Wirkung erzielen.“ Auch Besetzungen von Rundfunk- und Fernsehsendern seien empfehlenswert oder Aktionen gegen Firmen und Konzerne, die einen „Krieg gegen den Planeten, die Bevölkerung und unsere Zukunft“ führen. Dass in allen Fällen Gesetze gebrochen werden müssen, begrüßen die Aktivisten. Der Gesetzesbruch adelt ebenso wie gezielt angestrebte Festnahmen durch die Polizei einen Widerstand, der sich dennoch gewaltfrei nennt: „Ihr müsst das Gesetz brechen“, heißt es auf Seite 120. Ein Gebärstreik übrigens, „bis bessere Bedingungen herrschen“, sei auch eine gute Sache.

Vernunft dankt ab

Verliebt ins Enden sind die meisten Beiträge. Hier kommt eine apokalyptische Bewegung zu sich, wie es sie zyklisch wiederkehrend immer wieder gibt. Der Chiliasmus ist unausrottbar. Er ist hier mit wenig geistigen Zutaten angereichert, wie es einer Apokalyptik unter den Bedingungen der Bildungskatastrophe zukommt. Beklemmend wird solch destruktives Denken durch die vielen Echokammern, in denen es sich ausbreitet, in Politik, Medien, Kirchen. Vernunft dankt ab, wo einem hehren Ziel alle Mittel geopfert werden dürfen – sogar der Rechtsstaat. Demokratie stirbt, wenn sie als untauglich denunziert wird, Probleme zu lösen. Freiheit schwindet, wenn ein Aktionismus der Tat keine Zeit lässt für die Arbeit am Gedanken. Darum ist dieser Doppelsatz von Seite 133 antirepublikanisch: „Das Wesen der Politik ist der Kompromiss. Aber die Natur macht keine Kompromisse.“

Wenn also am 20. September beim „globalen Klimastreik“ von „Friday for future“ auch das Stundenglas wehen wird, und wenn „Extinction Rebellion“ selbst am 7. Oktober „Berlin blockieren“ will, dürfte ein Leitsatz aus Kindertagen seine Wirkung nicht verfehlen: „Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Fragen schaden jeder Ideologie, auch dieser.