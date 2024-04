In der Praxis trauen die Grünen den Menschen aber nicht über den Weg. Ihre Politik orientieren sie nicht am selbstständigen, sondern am betreuten Menschen. Den Autofahrern werden die Fahrbahnen verengt und die Parkplätze weggenommen, um sie endlich aufs Fahrrad oder in die Bahn zu zwingen, in Kantinen wird größter Wert darauf gelegt, die Bockwurst durch Tofu-Schnitzel zu ersetzen, und staatliche Filmförderung wird nur bewilligt, wenn am Drehort der Altfaseranteil im Toilettenpapier hoch genug ist.