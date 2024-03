Einer meiner bevorzugten Hersteller für Fahrradausrüstung zieht sich von X zurück. „Damit reagieren wir auf die zunehmenden Falschinformationen, die diskriminierenden und rechtspopulistischen Inhalte und den immer aggressiveren Stil auf X – davon möchten wir uns klar distanzieren“, heißt es aus der Marketingabteilung des Unternehmens Vaude, das von Gepäckträgertaschen bis Camping-Ersatzeilen (fast) alles produziert, was Outdoor-Enthusiasten gebrauchen können. Denn man trete ein für „Diversität, Fairness und Verantwortung“ sowie gegen „Desinformation und jede Art von Diskriminierung“.

Daher verlässt also Vaude X, vormals Twitter. Und ich dachte mir: Wie passend. Denn ich hatte mir ohnehin vorgenommen, künftig kein Geld mehr in Outdoor-Marken zu investieren, die meinen, „Haltung“ zeigen und Freizeitaktivitäten, die rein gar nichts mit Politik zu tun haben, mit politischen Statements aufladen zu müssen. In der Natur sind schließlich alle Menschen gleich. Und wer wie ich regelmäßig abtaucht in selbige – auch mehrere Tage am Stück, um beispielsweise mit dem Rad von München an den Gardasee zu fahren –, weiß auch, dass kein Post, keine Wahlumfrage und kein Aktionsplan der Ampelregierung jemals so gruselig sein wird wie ein Gewitter, wenn man sich gerade mit dem Rad auf den Serpentinen vom Timmelsjoch ins Tal befindet.

Nein, Outdoor-Sport sollte nichts mit Politik zu tun haben. Und das gilt auch für ganz viele andere Lebensbereiche. Doch seit Marketingabteilungen die Werbung für sich entdeckt haben, um eben „Haltung“ zu zeigen oder ein „Statement zu setzen“, verhält es sich mittlerweile so, dass ich heute beim Geldabheben in gleicher Weise mit derlei Sendungsbewusstsein konfrontiert werde wie im Supermarkt oder in der U-Bahn. Sehr vieles ist heute irgendwie auch politisch, respektive soll heute irgendwie auch politisch sein; der Smoothie genauso wie der Fahrradrucksack und sogar das Fahren mit der chronisch verspäteten Deutschen Bahn, weil man damit angeblich was „fürs Klima“ leistet.

Das Private ist politisiert

„Das Private ist politisch“ lautete ein Grundsatz der frühen Frauenforschung, der später von linken Kreisen auf verschiedenste private Bereiche angewendet wurde. „Das Private ist politisiert“ gilt heute, weshalb niemand mehr sicher ist vor dem Bekenntnisdrang gewisser Unternehmen, aber auch vor öffentlichen Personen mit großen Reichweiten in den sozialen Medien, die sich ihr Publikum durch einen Businessplan erschlossen haben, der mit Politik in etwa so viel zu tun hat wie meine Texte mit Synchronschwimmen.

Dieses politisierte Sendungsbewusstsein hat mittlerweile tatsächlich Ausmaße angenommen, die für eine Gesellschaft wie die unsere nur alles andere als gesund sein können. Beauty- und Lifestyle-Influencerinnen, die sonst mit Glamour und Schminktipps auffallen, posten plötzlich Statements gegen die AfD. Auf den Infoscreens in den U-Bahnstationen laufen paternalistische Warnungen vor der Klimaapokalypse, und Schulkinder werden in Englischlehrbüchern dazu angehalten, in die Fußstapfen Greta Thunbergs zu treten.

In der Werbung werden derweil Familienkonstellationen gezeigt, gegen die ich überhaupt nichts habe, die aber offensichtlich unlogisch sind (schwarzer Papa, weiße Mutter, asiatisches Kind). Und wer am Sonntagabend den „Tatort“ einschaltet, bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Täter präsentiert, der entweder ein gieriger Unternehmer ist oder ein Rassist oder beides. Vom hirnlosen Anti-Israel-Pro-Palästina-Kitsch auf der jüngsten Berlinale noch ganz zu schweigen.



Ja, selbst im Supermarkt ist man vor zeitgeistigen Schlagwörtern wie „Diversity“ nicht mehr sicher, als könnte man mit dem Verzehr eines Quinoa-Müslis auch noch das allerletzte Vorurteil gegen gewisse Menschengruppen aus der Welt räumen. Und wer, wie der DFB, ernsthaft meint, Nationaltrikots für eine Fußballeuropameisterschaft politisch aufladen zu müssen, vergeht sich meines Erachtens in einer Weise an diesem wunderbaren Volkssport namens Fußball, dass 30 Eckfahnenhiebe so ziemlich das mindeste wären, was das Strafmaß hierfür vorsehen sollte.

Vielsagend ist auch die sogenannte „Zusammenland“-Kampagne, die seit Mitte Februar läuft. Initiiert wurde die von der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, dem Handelsblatt, der Wirtschaftswoche, dem Tagesspiegel und dem Werbeunternehmen Ströer, das unter anderem oben erwähnte Infoscreens betreibt und mittlerweile nah dran ist an einer Monopolstellung in Sachen Außenwerbungsmöglichkeiten. Mehr als 500 Unternehmen, Stiftungen, NGOs und Verbände, heißt es, hätten sich der Kampagne bereits angeschlossen, die sich gegen „dumpfen Populismus“ – ausschließlich von rechts, versteht sich – wendet und ein Zeichen setzen will für „Freiheit, Vielfalt und die Willkommenskultur“.

Ein manichäisches Weltbild

Das Prinzip ist dabei immer dasselbe, manchmal offensiv, manchmal eher suggestiv: Man konstruiert ein manichäisches Weltbild, tilgt die vielen Graubereiche, als wären diese nur Randnotizen, kapert Begriffe wie „Demokratie“, gibt sich weltoffen, obwohl man intellektuell wahnsinnig provinziell ist – und geht den Menschen mit dieser inflationären moralischen Selbstüberhöhung derart auf die Nerven, dass man bei vielen Leuten am Ende sogar genau den gegenteiligen Effekt dessen erzielt, was man nach eigener Aussage eigentlich erreichen will. Man macht sie stinksauer und treibt sie dadurch den politischen Rändern zu.

Dass dieses omnipräsente Haltungzeigen in der Summe an versuchte Gehirnwäsche grenzt, fällt den vielen konformistischen Initiatoren, Mitläufern und Trittbrettfahrern freilich nicht mehr auf. Ebensowenig wird darüber nachgedacht, ob diese Form des Ein- und Vordringens in die verschiedensten Lebensbereiche der Menschen überhaupt legitim ist oder nicht schon wahnsinnig übergriffig. Denn der Zweck heiligt, und sei das Motiv auch noch so ehrenwert, eben nicht das Mittel. Und wenn Sie mich fragen, hat der freie Bürger eines demokratischen Landes auch schlicht ein Anrecht darauf, dass gewisse Lebensbereiche grundsätzlich unpolitisch bleiben. Vom Outdoor-Sport bis zur U-Bahn-Fahrt.

Keinen Pfifferling wert

Die Bundesrepublik ist nämlich nicht der Iran. Und in gewisser Weise erkennt man autoritäre Gesellschaften oder zumindest solche mit autoritärem Einschlag eben auch daran, dass sie in mannigfaltiger Weise versuchen, in die Köpfe der Menschen einzudringen, was umso besser gelingt, je mehr Kontaktpunkte dafür eröffnet werden. Bei allen logischen Abstufungen, die ich an dieser Stelle wohl nicht noch extra erläutern muss, darf man durchaus mal die Frage in den Raum stellen, worin in der Praxis (!) eigentlich der große Unterschied besteht zwischen einem übergroßen Ayatollah-Plakat in Teheran und einer übergroßen Regenbogenfahne in Berlin. Nicht, dass ich das eine mit dem anderen gleichsetzen will. Gott bewahre! Aber man muss die Dinge, die man tut, schon auch konsequent bis zum Ende respektive vom Ende her denken.

Wer eine vielfältige Gesellschaft will, sollte nicht permanent einfältige Botschaften senden. Wer aufgeklärte Bürger will, sollte die Welt nicht permanent zu seinen Gunsten verklären. Wer eintreten will für eine friedliche Gesellschaft, sollte die Leute nicht permanent provozieren mit irgendeinem Bekenntnisfirlefanz, dem sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr entziehen können. Und schon gar nicht sollte er oder meinetwegen auch sie die Menschen da draußen für dumm verkaufen, indem so getan wird, als wäre irgendein Bekenntnis-Hashtag auch nur einen Pfifferling wert.



