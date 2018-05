Das Büro ist noch leer, aber die Dame im Vorzimmer bittet schon mal herein in den Raum, der aussieht, als sei sein Bewohner eben erst von seinem Stuhl aufgesprungen. Auf dem Schreibtisch liegt eine aufgeschlagene FAZ vom Tage, darauf ein Fineliner. Ein Buch von Amos Oz ist daneben platziert: „Jesus und Judas“. Eine rote Pudelmütze, eine Kerze und eine Merkel-Büste aus Plastik, die sich bei genauerem Hinsehen als Cookie Cutter entpuppt, runden das Stillleben ab. Aber bevor man dieses weiter auf sich wirken lassen kann, stürmt schon der Hausherr herein. Freundlich, zugewandt. Er nimmt sich den Kollar, den weißen Priesterkragen, vom Hals, nennt kurz den Grund für die Verspätung (er war noch beim Kardinal-Höffner-Kreis) und verwickelt den Gesprächspartner gleitend in einen kleinen aufwärmenden Prolog.

Gestatten: Prälat Karl Jüsten, Chef des Katholischen Büros in Berlin in seinem Element. Katholisches Büro, eine Bezeichnung, so schlicht wie eine Priesterkluft. Man kann es auch anders sagen. Karl Jüsten ist der Lobbyist des lieben Gottes, Verbindungsmann derer, die sich spaßeshalber manchmal als die Rechtgläubigen bezeichnen, der Interessenwalter der Deutschen Bischofskonferenz gegenüber der Regierung und dem Parlament. Er ist einer der Umtriebigsten seiner Zunft und festes Mobiliar der Berliner Republik, seit fast 18 Jahren auf diesem Posten. Wer Karl Jüsten etwa als Parlamentskorrespondent noch nie begegnet ist, sollte sich fragen, ob da nicht was schiefgelaufen ist bei der Berufswahl.

