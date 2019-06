Die CDU, die momentan rascher an Zustimmung verliert, als die Grünen gewinnen, hat sich unter Merkel als Kanzlerwahlverein ohne Programm lange an der Macht gehalten. Diese schmilzt nun so schnell dahin wie veganes Rhabarbereis an einem Berliner Hochsommertag. Wenn eine Machtpartei den Machtverlust vor Augen hat, verliert sie Konvention und Contenance.