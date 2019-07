So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Aus allen Teilen der Welt sind die Mitglieder des Bundestags heute nach Berlin gekommen. Ihr Urlaub musste wegen der Vereidigung Annegret Kramp-Karrenbauers unterbrochen werden. Auch Jens Spahn wurde innerhalb der CDU als Anwärter auf diesen Posten gehandelt. Er konnte sich zwar nicht gegen AKK durchsetzen, ist aber trotzdem der Gewinner „der turbulenten Wochen in der CDU“, schreibt Robert Roßmann in einem Kommentar in der Süddeutsche Zeitung.

Während sich Annegret Kramp-Karrenbauer mit dem desolaten Zustand der Bundeswehr und der CDU auseinandersetzen müsse, könne Spahn auf seine Erfolge als Gesundheitsminister verweisen. Selbst die Kanzlerin lobt Spahn mittlerweile – obwohl er als einer ihrer schärfsten Kritiker auftritt. Warum sich AKK trotz allem auf den neuen Posten eingelassen hat, können Sie in Roßmanns Kommentar nachlesen.