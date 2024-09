Erfahrungen, Koalitionen zu verlassen oder gar platzen zu lassen, hat die FDP im Gegensatz zu den anderen Parteien. Bereits vier Mal haben die Liberalen vorzeitig die Bundesregierung verlassen, nicht immer zu ihrem Vorteil. Sollten sie jetzt die Ampel abschalten, wäre es höchst ungewiss, ob sie das politisch überleben. Aber ums Überleben zu kämpfen, ist für die FDP nichts Außergewöhnliches. Ihre aktuell führenden Politiker haben miterlebt, wie ihre Partei 2013 zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Fünfprozenthürde gescheitert ist – auch als Ergebnis ewigen Krachs in der schwarz-gelben Koalition.