Bisher verfügte das Islamische Zentrum (IZF) in Frankfurt in der Eichenstraße im Stadtteil Griesheim über ein Gemeindezentrum. Das schien der Gemeinde nicht zu reichen. In den vergangenen Monaten sammelte das IZF also fleißig Spenden, um dort ein Moscheeprojekt zu realisieren. Was die IZF in ihren Spendenaufrufen allerdings nicht bekundete: Die DMG steckt hinter dem Bauvorhaben oder will zumindest Eigentümer der geplanten Moschee werden.