Herr Boehme-Neßler, Sie haben schon früh nicht davor zurückgescheut, in der Debatte um gesundheitspolitische Freiheitsbeschränkungen klar Position zu beziehen. Sie haben immer wieder den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit angemahnt und vor zu weitreichenden Einschnitten gewarnt. Den Immunitätsnachweis – die, in Ihren Worten „Freiheit als Ausnahme für Gesunde“ – nannten Sie inhuman und verfassungswidrig. Obwohl man mit solchen Statements heute schnell ins Kreuzfeuer der Kritik gerät, haben Sie sich in die Arena gestürzt. Warum?