Es scheint, dass nun bei (fast) allen Menschen in Deutschland angekommen ist, welche gravierenden Belastungen, die von dieser Bundesregierung verfolgte ideologische Klimapolitik allen abverlangt. Der eskalierende Streit zeigt in aller Deutlichkeit und Heftigkeit, wie groß der Gegensatz zwischen grüner Klimaideologie auf der einen Seite und vernünftiger rationaler Klimapolitik in Deutschland auf der anderen Seite ist. Das „Öl- und Gasheizungsverbot“ entlarvt die grüne Klimaideologie, was im Folgenden dargelegt wird.