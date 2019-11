Marx, Lenin, Trotzki hätten es mit Wohlgefallen gehört. Was aber mag im Kopf des grünen Vorsitzenden Robert Habeck, Jahrgang 1969, vorgegangen sein, als er die Göttinger Kampfansagen hörte? Oder hatte der flauschige Schöngeist Besseres zu tun? Das wäre schade, denn Erhellenderes hatte das vergangene Wochenende nicht zu bieten als diesen 53. Bundeskongress der Grünen Jugend unter dem Motto „Die Tage des Patriarchats sind gezählt“. Was wie eine Kampfansage an den Islam klang, entpuppte sich als Losung zur Bündelung der Kohorte. Die Grüne Jugend lebt in einem Land, in dem „Frauen (…) noch immer Menschen zweiter Klasse sind“ (Anna Peters) und nicht über ihren „Uterus entscheiden dürfen“ (Vorstandsmitglied Rahel Kellich).