Denn so sehr der Rest der Republik den Freistaat als Urlaubsziel und ökonomisches Kraftwerk schätzt, so ungern mochte man aus München regiert werden. Das mussten Franz Josef Strauß (1980) und Edmund Stoiber (2002) bitter erfahren. Söder hat diese Abwehrhaltung gebrochen. Und zwar indem er mit Strauß gebrochen hat. Mehr noch: Der gebürtige Nürnberger, der also ein Franke und daher kein krachlederner Bayer ist, bringt es fertig, den Übervater der CSU in den Himmel zu loben – um gleichzeitig dessen Überzeugungen in den Boden zu rammen. Das ist politische Maskerade in Vollendung.