„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, sagten unsere Großeltern. „Spare in der Not, dann hast du dazu Zeit“, antwortete die damals schon unmögliche Jugend von heute und verprasste ihr Lehrlingsgehalt für Mopeds, Musik und Mädels. „Erhöhe in der Zeit, dann kommst du nicht in Not“, hätte sich spätestens ab 2019 die Europäische Zentralbank mit Blick auf ihre Zinspolitik sagen müssen, also noch im letzten Amtsjahr von EZB-Präsident Mario Draghi. Tat sie aber nicht, denn das hätte für Draghi zuhause in Rom Ärger gegeben.

Trotzdem gilt der Italiener im Vergleich zu Christine Lagarde inzwischen fast als Falke, als solider Sachwalter der Gemeinschaftswährung, nachdem seine Nachfolgerin ihre ersten drei Amtsjahre mit neuen, links-grün-woken Prioritäten verplemperte und Antworten gab auf Fragen, die außerhalb ihrer Blase niemand gestellt hatte: Klimarettung, Diversity, Frauenförderung.