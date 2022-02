Gut, mögen Sie jetzt einwenden, aktuell sind wir in einer neuen Aufwärtsbewegung. Es klettern die Inzidenzen, es häufen sich die Krankschreibungen. Was kümmert uns da das kommende Wellental? Aber seien wir mal ehrlich: Der nächste Kater ist doch so gewiss wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche. Und schaut man sich die aktuelle Hospitalisierungsrate sowie die Intensivbettenbelegung einmal näher an, dann gleicht die Welle – Omikron sei gepriesen! – seit Dezember eigentlich eh eher der Delle.