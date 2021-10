Der Krieg kam, ohne anzuklopfen. Ein ungebetener Gast, der mit ihnen zusammen in die neue Wohnung einzog und jetzt keine Anstalten mehr macht, wieder zu gehen. Manchmal muss Leila die Tür zum Wohnzimmer schließen, damit die Kinder nicht sehen, was er mit ihr macht. Sie sollen nicht sehen, dass sie weint.

Der Krieg ist ein Film, er spult die immer gleichen Bilder in ihrem Kopf ab. Sie haben sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, als sie noch ein Kind war. Männer mit Turbanen, die Menschen auf der Straße erschießen. Tote Körper, die an Bäumen baumeln. Ihr Vater, der sich nach einem Raketenangriff schwer verletzt nach Hause schleppt. Leila sagt, sie halte den Gedanken nicht aus, dass ihre Familie jetzt ein zweites Mal Opfer eines Krieges werde. „Ich habe das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich.“

Wenige Ortskräfte, dafür Kriminelle evakuiert

Leila hat als Übersetzerin für die Bundeswehr in Masar-i-Scharif gearbeitet, bevor sie 2015 mit einem Visum nach Deutschland kam. Ortskräfte, so nennt die Bundesregierung Menschen wie Leila, die dem Westen geholfen haben, erst bei ihrem Krieg gegen die Taliban und dann beim Aufbau der neuen Ordnung. Wie viele von ihnen heute noch in Afghanistan sind, weiß keiner. Die Bundesregierung hat erst von 2.500 und dann von 10.000 gesprochen, inzwischen ist von 40.000 die Rede, inoffiziell sogar von 70.000. Hunderte von ihnen wurden in den vergangenen Jahren evakuiert. Die Ortskräfte hatten sich dieses Recht erkämpft. Wer mit dem Feind zusammenarbeitete, musste schließlich damit rechnen, dass sich die Taliban an ihm rächten. Er begab sich in Lebensgefahr. Ortskraft, der Name steht für einen befristeten Aufenthaltstitel in einer humanitären Notlage. Er gilt auch für die „Kernfamilie“ – Ehepartner und minderjährige Kinder.

Um diese Ortskräfte ist eine politische Kontroverse entbrannt. Denn obwohl Geheimdienste vor einer schnellen Machtübernahme der Taliban gewarnt hatten, lief die Evakuierung der Ortskräfte schleppend. Unter den 5.000 Passagieren, die die Bundeswehr in letzter Minute ausflog, waren dann aber nur 139 Ortskräfte – plus deren Familien. Seit bekannt wurde, dass unter den Ausgeflogenen auch verurteilte Straftäter und mutmaßliche Terroristen waren, liegen die Nerven in Berlin blank.