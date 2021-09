Der Satz fällt am Ende eines Interviews, das er per Telefon in seinem Geheimversteck in Kabul gibt, und Amir spuckt ihn aus wie einen Pfirsichkern. „Die deutsche Bundesregierung hat mich als Waffe im Krieg gegen die Taliban benutzt, und jetzt befreit sie Kriminelle aus Afghanistan, aber mich lässt sie nicht aus dem Land raus!“

Amir hat sechs Jahre lang als TV-Journalist für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Er hat sich dort einen Namen als Ankläger der Taliban gemacht. Deshalb sind die Gotteskrieger hinter ihm her. Auf ihrer Todesliste steht er weit oben.

Begründete Wut

Seine Wut auf die Bundesregierung ist begründet. Schließlich war er seinem Ziel schon ganz nahe. Am 23. August hatte er es mit seiner Familie bis aufs Rollfeld des Flughafens von Kabul geschafft. Doch in letzter Sekunde wies ihn ein deutscher Soldat wieder zurück – mit einer Begründung, die sich als falsch herausgestellt hat: Seine Papiere seien gefälscht.

Andere Afghanen hatten mehr Glück. Am Montag hatte die Bild gemeldet, unter den knapp 5.000 von der Bundesregierung evakuierten Menschen sei „mindestens eine niedrige dreistellige Zahl von Straftätern gewesen“, darunter Vergewaltiger und Kinderschänder. Woher das Blatt diese Zahl hat, diese Anfrage von Cicero blieb unbeantwortet. Das Bundesinnenministerium spricht offiziell von „20 sicherheitsrelevanten Personen".

Für Amir ist das ein Schlag in Gesicht. Die Evakuierungsflüge waren für Ortskräfte wie ihn gedacht, doch nur 139 reisten mit ihren Familien aus. Wer aber waren die übrigen Passagiere? 469 besaßen einen deutschen Pass, 4.129 einen afghanischen. Heute weiß man: Unter ihnen waren auch Kriminelle. Einige waren zuvor aus Deutschland abgeschoben worden, weil sie hier straffällig geworden waren – unter anderen ein Mann aus Kabul, der wegen sexuellen Missbrauchs an seiner eigenen Tochter zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Andere hatten in Afghanistan im Gefängnis gesessen.