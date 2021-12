Erosion des Weihnachtsfestes - Gegen die Logik unserer Gesellschaft

Seit Jahrhunderten erodiert das Weihnachtsfest. Aus einst acht Feiertagen wurden bis in die Moderne zwei. Doch gegen eine Trendumkehr spricht wenig. Schon in wenigen Jahrzehnten wird Weihnachten zu einem bunten Winterfest im Namen von Konsum, Frieden und Verständigung mutiert sein. Ein Verlust, gerade weil das Weihnachtsfest so unzeitgemäß ist.