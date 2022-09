So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Der große und von einigen fast ersehnte Knall ist am Dienstag ausgeblieben. Oder besser gesagt: verschoben worden. Der von einigen Abgeordneten und Parteifunktionären geforderte Ausschluss von Sahra Wagenknecht aus der Linksfraktion im deutschen Bundestag ist vorläufig vom Tisch, und auch ein Antrag, der unter Bezugnahme auf ihre Rede in der Haushaltsdebatte am 8. September ein faktisches Redeverbot für Wagenknecht als Vertreterin der Fraktion festlegen wollte, wurde von den acht Unterzeichnern zurückgezogen, nachdem sich abzeichnete, dass er nicht mehrheitsfähig sein würde.

Das gilt auch für die Forderung nach Rücktritt der beiden Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali, denen vorgeworfen wurde, die Rede von Wagenknecht in der Debatte ermöglicht zu haben, obwohl ihre bekannten Positionen zum Ukraine-Krieg und zu den Sanktionen gegen Russland nicht mit der Mehrheitsmeinung in der Fraktion übereinstimmten.