Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Nein, wie eine No-go-Area sieht der Erlinghagenplatz nicht aus. Am Anfang der Sackgasse im ­Duisburger Stadtteil Friemersheim stehen kleine weiße Mehrfamilienhäuser. Danach kommen Wohngebäude, wie sie in den achtziger Jahren wohl fast in jeder westdeutschen Stadt entstanden: zwei Etagen mit Dachgeschoss, roter Ziegelstein und Eisenbalkone aus dem Baukastensatz. Am Ende des Platzes stehen Garagen, die architektonisch zu den Wohnhäusern passen. Selbst die Grünflächen wirken gepflegt.

Doch der Eindruck täuscht. Im Mai sorgte die kleine Siedlung bundesweit für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass DHL seit Februar keine Sendungen mehr in die Straße liefert. Kurz darauf gab auch der Paketdienst DPD bekannt, sich für den rigorosen Schritt entschieden zu haben. Die Postboten fühlten sich von den aus Rumänien und Bulgarien stammenden Bewohnern der Straße in Zeiten der Corona-­Pandemie bedrängt. „Sobald hier ein Fahrrad von der Post angefahren kam, wurden die umzingelt. Und das schon lange vor Corona“, sagte ein Nachbar dem WDR.