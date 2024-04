Alles könnte so schön sein. Aber als bekennender Putin-Freund und Gas-Lobbyist in russischen Diensten hat sich für Schröder, der an diesem Sonntag 80 Jahre alt wird, mit dem Ukrainekrieg vieles verändert: Er steht jetzt massiv in der Kritik – nicht zuletzt innerhalb seiner eigenen Partei. Die SPD wollte ihn bekanntlich sogar loswerden, doch der Versuch eines Ausschlusses scheiterte.