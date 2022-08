Für gewöhnlich kann man vom Alten schwer lassen. Je unwegsamer das Heute wird, desto größer der Sog, der einen mitten hinein ins Gestern ziehen will. Nur so ist es vielleicht zu erklären, dass die halbe Republik dieser Tage gebannt nach Hannover starrt, genauer gesagt in den Hannoveraner SPD-Unterbezirk Oststadt-Zoo, wo am heutigen Montag die Schiedskommission der dortigen SPD-Gliederung in erster Instanz über den Parteiausschluss des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder entschieden hat.

Es hat im Vorfeld heftige Kontroversen über den siebten Kanzler der Republik gegeben: Gleich 17 SPD-Bezirke hatten das Parteiordnungsverfahren gegen den heute 78-Jährigen beantragt; hinzu kamen weitere Anträge, die den formalen Vorgaben nicht entsprachen. Jetzt also steht das Urteil fest, vorerst zumindest: Daumen hoch für „Gas-Gerd“, wie eine große deutsche Boulevardzeitung den Energie-Lobbyisten, der noch bis in den Mai hinein Aufsichtsratschef des russischen Energiekonzerns Rosneft war, mittlerweile mehr despektierlich denn humorvoll nennt. Schröder also darf weiterhin Genosse bleiben.