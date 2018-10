Für ihr nächstes Programm könnte sie zum Stoßlüften das Stoßregieren als typisch deutsch hinzufügen. Wochenlang macht sich dicke Luft breit in der Großen Koalition, müffelt es nach abgestandenen Stress-Schweiß. Und dann, nach etwa zwei Wochen, trifft man sich im Kanzleramt zum Koalitionsgipfel, um so die größten Streitthemen in einem Akt des Stoßregierens aus dem Weg zu räumen. Danach hat man dann wieder Zeit, sich gegenseitig einigermaßen unerträglich zu finden und wechselseitig zu beschimpfen.