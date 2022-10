So erreichen Sie Ulrich Schlie:

Ulrich Schlie ist Historiker und Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn .

Der 3. Oktober des Jahres 1990 bescherte die dem deutschen Volk die Vollendung der Einheit in Frieden und Freiheit. Das in der Präambel des Grundgesetzes beschriebene, aber für viele Deutschen schon in weite Ferne gerückte Ziel, war nun erreicht. Die Wiedervereinigung gilt als Glücksfall der Geschichte und Helmut Kohl als Architekt der Einheit.

Es ist eine Laune der Geschichte, dass der 3. Oktober, der Moment des größten politischen Triumphs von Helmut Kohl, in diesem Jahr mit der 40. Wiederkehr des Anfangs seiner Regierungszeit, der Wende des Jahres 1982, zusammenfällt. Beide Ereignisse sind aufs engste mit dem politischen Instinkt Helmut Kohl verbunden und zeigen seine Fähigkeit zum strategischen Handeln. Im einen Fall – der Wiedervereinigung von 1990 – war er es, der mit Geschick und Augenmaß das lang ersehnte Ziel verwirklichte. Und auch im anderen Fall, bei dem von ihm eingefädelten Machtwechsel des Jahres 1982, sind sein planvolles Vorgehen und Ausnutzen der vom Grundgesetz gegebenen Möglichkeiten ausschlaggebend gewesen.