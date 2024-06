Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Frank A. Meyer:

Frank A. Meyer ist Journalist und Kolumnist des Magazins Cicero. Er arbeitet seit vielen Jahren für den Ringier-Verlag und lebt in Berlin.

Ja, der Spiegel, das Blatt, das meine Generation so verdienstvoll politisch-publizistisch begleitete, sie sogar prägte, sagt immer noch allwöchentlich, was ist, und huldigt damit dem Geist seines Gründers – Mitte Mai tat er es in einem dreizeiligen Titel, der da lautete: „Der neue Hass auf Politiker“.

Ist das so, wie es da steht? Es ist haarscharf daneben: Der Hass wird zwar an „den“ Politikern abreagiert; aber gehasst wird „die“ Politik; und dieser Politikhass ist auch nicht „neu“, wie der Spiegel schreibt – er ist gewissermaßen altdeutsch. Man erinnere sich nur daran, wie dieser Hass in den Medien immer wieder gern als Politikverachtung camoufliert wird.