Und für die hat die 1977 gegründete Bertelsmann-Stiftung, die sich laut Selbstauskunft der Förderung von u.a. Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Wissenschaft verschrieben hat, von Anbeginn an ein auffälliges Faible gehabt: „Seit ihrer Gründung durch Reinhard Mohn hat die Bertelsmann-Stiftung daran mitgewirkt, die Demokratie zu fördern und lebendig zu halten.“ Das behaupten zumindest die heutigen Stiftungsvorstände Ralph Heck, Brigitte Mohn und Daniela Schwarzer. Andere haben das in der Vergangenheit immer wieder mal etwas anders wahrgenommen. Der Journalist Thomas Schuler etwa unterstellte der Stiftung bereits vor Jahren, dass sie von ihrem Selbstverständnis her in Teilen sogar „undemokratisch“ sei. Und Cicero-Autor Alexander Grau wiederum attestierte den Bertelsmännern einst, „Opium der Mächtigen“ zu sein. Laut Grau fröne die Stiftung einem „brachial-vulgären Modernismus“, der unter dem Deckmäntelchen eines zivilgesellschaftlichen Engagements die Gesellschaft auf Linie bringen wolle. Dienst an einer lebendigen Demokratie jedenfalls sieht anders aus.