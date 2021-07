Holla, die Waldfee – was für eine Ansage! Nicht Pflicht soll Impfen also sein, aber Gebot. Man kommt umgehend ins Grübeln. Was ist eigentlich die nachdrücklichere Aufforderung? Tatsächlich die Pflicht? Oder nicht doch das Gebot? Was Jens Spahn sagen wollte, ist klar: Der Staat droht Impfunwilligen nicht mit Strafen, er macht aber unmissverständlich klar, dass jeder sich impfen lassen sollte. Und wer sich dem verweigert, der verhält sich unsozial. Allein dieser Gedanke ist apart genug: Ganz offen äußert hier ein Bundesminister, dass renitente Bürger zwar nicht mit Zwangsmaßnahmen zu rechnen hätten (die ziemlich sicher ohnehin verfassungswidrig wären), aber dass ihre soziale Ächtung durchaus das Wohlgefallen des Staates fände.