So erreichen Sie Philipp Lengsfeld:

Philipp Lengsfeld, Jahrgang 1972, stammt aus Berlin und gehört der CDU an. Er war von 2013 bis 2017 Mitglied des Bundestags.

Unser Land, unsere deutsche Demokratie befindet sich in einer tiefen Krise. In einer wirtschaftlichen, aber auch in einer politischen und kommunikativen Krise – das Land scheint wie gelähmt. Die Demokratie wirkt blockiert und ist es auch. Durch die real-existierenden und real-wirkenden Mechanismen verzweifelt das Wahlvolk.

Trotz eindeutiger Versprechen vor der Wahl und trotz klarer Signale bei den letzten Wahlen, , erfolgt keine fundamentale Kursänderung im Land. Die Wähler haben den Eindruck, dass das politische Personal, das offenkundig unfähig ist, die Probleme des Landes zu lösen, nach den Rezepten weitermacht, die nicht mehr funktionieren.