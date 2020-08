Herr Schröder, der jüngste EU-Gipfel war mit 90 Verhandlungsstunden an vier Tagen einer der härtesten der Geschichte. Sie haben so etwas in Nizza und Lissabon erlebt. Wie geht das: Schlafentzug, Stress, Streit, Anspannung – und dabei einen klaren Kopf behalten?

Das beansprucht enorm. Es gibt Menschen, die schlafen zwei Stunden und sind dann wieder fit. Andere müssen wach bleiben. Zu denen gehöre ich. Aber so oder so: Man braucht eine entsprechende Grundkondition.

Entscheidet die schiere Physis darüber, wer sich durchsetzt?

Es gibt Leute, die das nicht durchhalten. Und man kann sich ja nicht auswechseln lassen wie beim Fußball. Mein Eindruck ist aber, dass Frau Merkel kein Problem mit solchen Strapazen hat. Auch deswegen war der Gipfel am Ende ein Erfolg.

Herausgekommen ist der Corona-Wiederaufbaufonds: Schulden von 750 Milliarden Euro, 390 davon als Geldgeschenke. Ein Tabubruch – kein Vertrag sieht das vor.

Das stimmt. Was dort in Richtung Transfers und Vergemeinschaftung von Schulden gemacht wurde, war vorher undenkbar – und ist trotzdem richtig und im deutschen Interesse.

Warum?

Rund 60 Prozent unserer Exporte gehen in die EU, vorwiegend nach Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Wir haben ein Interesse daran, dass diese Länder wirtschaftlich auf die Beine kommen und unsere Waren abnehmen.

Also mal wieder fünfe gerade sein lassen?

Das wäre nicht meine Formulierung. Europa ist nicht nur ein ökonomisches und finanzpolitisches Projekt, sondern ein eminent politisches. Wir müssen in Ausnahmesituationen die Vergemeinschaftung von Schulden zulassen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ