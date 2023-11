Verschwundene E-Mails im Cum-Ex-Skandal - SPD-Filz in Hamburg: „Das sind mafiöse Strukturen“

Brisante Beweismittel, die Bundeskanzler Olaf Scholz in Bedrängnis bringen könnten, sind in Hamburg zwischenzeitlich aus einem Tresor verschwunden. Enthüllungsjournalist Oliver Schröm, der seit Jahren im Cum-Ex-Skandal recherchiert, ist fassungslos und sagt: „Palermo liegt an der Alster“.